Com gol de peito, Firmino marca e Al-Ahli vence na abertura da Liga Saudita

Atacante brasileiro deixa sua marca na vitória de 2 a 0 sobre o Al-Orobah. No último jogo, já tinha chegado aos 200 gols na carreira

Em 2023, logo na sua estreia com a camisa do Al-Ahli, depois de oito anos de sucesso pelo Liverpool, Roberto Firmino anotou um hat-trick na abertura da Liga Saudita. Nesta sexta-feira (23/08), foi mais comedido, mas novamente deixou sua marca de artilheiro na primeira rodada da competição na atual temporada. Foi do atacante brasileiro um dos gols na vitória de 2 a 0 sobre o Al-Orobah.

Há dez dias, inclusive, Firmino chegava aos 200 gols na carreira, ao marcar no empate em 1 a 1 com o Al-Hilal pelas semifinais da Supercopa da Arábia Saudita. A decisão contra a equipe do técnico Jorge Jesus foi para os pênaltis e o Al-Ahli acabou derrotado por 4 a 1, mas foi justamente o atacante brasileiro o único a converter a cobrança de sua equipe.