Clube de Cristiano Ronaldo faz proposta por Wesley, do Corinthians

O Al-Nassr, time de Cristiano Ronaldo, está de olho no atacante Wesley, do Corinthians. O clube formalizou proposta para contratação do jovem atacante. O documento já chegou até as mãos do presidente Augusto Melo, que vem conduzindo pessoalmente a negociação. O mandatário gostou do que viu na oferta enviada pelos sauditas.

O Timão não revelou os valores da proposta do clube da Arábia. Contudo, eles estão perto dos 20 milhões de dólares (aproximadamente R$ 110 milhões), valor que o Timão gostaria para ceder a jovem promessa. A tendência é que as tratativas para o desfecho da negociação sejam intensificadas nos próximos dias.