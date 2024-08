CBF se reúne com clubes e árbitros para debater sobre arbitragem

A CBF recebeu presidentes e representantes dos clubes das quatro divisões do futebol brasileiro para debater sobre arbitragem. O evento, que durou cerca de quatro horas, contou com a participação do presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues, do presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Wilson Seneme, e de vários presidentes de federações estaduais.

A ação contou também com a presença de 50 árbitros e assistentes. E, no evento, Ednaldo Rodrigues anunciou a criação de uma reunião semanal com dirigentes das quatro divisões do futebol brasileiro para debater a atuação da arbitragem em cada rodada. O encontro virtual com os integrantes da Comissão de Arbitragem será toda segunda-feira e contará com representantes de cada divisão.