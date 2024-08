Casemiro à frente de Vini: os 20 maiores salários de brasileiros na Europa

A temporada europeia de futebol acaba de iniciar, e 259 jogadores brasileiros estarão, enfim, em campo nas 12 principais ligas da temporada 2024/25. Em levantamento, o “Bolavip” mapeou, então, os salários de todos os brazucas que vão jogar o Campeonato Alemão, Belga, Espanhol, Francês, Inglês, Italiano, Português, Holandês, Dinamarquês, Grego, Turco e Ucraniano.

Na média, La Liga é a que mais paga brasileiros, muito por conta dos atletas do Real Madrid, com 6,1 milhões de euros anuais (R$ 37,6 mi). Em seguida, Premier League com salários anuais de euros 5,3 milhões (R$ 32,6 mi), Serie A com 3,1 milhões de euros (R$ 19 milhões), Ligue 1 com 2,8 milhões de euros (R$ 17,2 mi) e, surpreendentemente, a liga turca fecha o top 5 com vencimentos de 2,1 milhões de euros (R$ 12,9 mi) na temporada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Entre os 10 maiores salários, cinco estão na Inglaterra

A Inglaterra não predomina em relação aos maiores pagamentos médios. Porém, o maior vencimento anual está lá: é, asim, do volante Casemiro, do Manchester United, que recebe 21,2 milhões de euros (R$ 130,7 milhões) anuais. O segundo da lista é Vini Jr, que recebe 20,8 milhões de euros (R$ 128,3) e, em terceiro, o zagueiro Marquinhos, do PSG, com pagamento de 16,8 milhões de euros (R$ 103,6 mi) por temporada.