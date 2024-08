Bundesliga aumenta opções de transmissão no Brasil

Bundesliga abre leque de exibição da competição no Brasil e cria um olhar diferenciado pensando na expansão do mercado nacional

Na TV aberta, a Cultura segue como um dos espaços de exibição da competição. Agora, o canal ganha a companhia da Rede TV!. As emissoras terão direito a uma partida por rodada: enquanto a Cultura exibe aos domingos, a Rede TV traz a atração nos sábados. Já na TV fechada, o SporTV também renovou os direitos adquiridos na temporada passada. Ao todo serão 68 jogos exibidos no canal do Grupo Globo.

A Bundesliga dá o pontapé inicial da temporada 2024/25 nesta sexta-feira (23), com o confronto entre Bayer Leverkusen, atual campeão do torneio, e Borussia Monchengladbach. A novidade é o aumento dos acordos de direitos de transmissão, o que amplia as alternativas para os fãs do Brasil, tanto em canais de TV aberta e fechada, além das plataformas de streaming.

Já no streaming, além do aplicativo OneFootball, que transmite todos os confrontos desde 2020, a Cazé TV será novamente responsável por transmitir a principal competição nacional da Alemanha. Por fim, o Canal GOAT fecha a concorrência pela audiência no espaço digital. Cada uma das plataformas terá direito de exibir duas partidas por rodada.

Este ano, a Bundesliga conta com um fator especial, que tende a despertar um maior interesse do público. Posteriormente a década de dinastia do Bayern de Munique, que empilhou conquistas consecutivas desde 2013, o Bayer Leverkusen do jovem técnico espanhol Xabi Alonso desbancou o gigante da Baviera e garantiu o título da temporada passada de forma invicta.

Crescimento financeiro da Bundelisga

Do ponto de vista financeiro, o futebol alemão também vive grande momento. Na última temporada, de acordo com dados fornecidos pela Liga Alemã de Futebol, o faturamento dos 36 clubes das duas principais divisões nacionais foi de 5.24 bilhões de euros. Os lucros provenientes do marketing somam € 1.52 bilhão. Atualmente, cerca de 70% da receita da Bundesliga é composta por mídia, marketing e ingressos.