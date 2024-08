Brighton x Manchester United: onde assistir, escalações e arbitragem

Neste sábado (23/8), o Brighton recebe o Manchester United em jogo pela segunda rodada do Campeonato Inglês. Os dois vieram de vitórias na estreia. Red Devils fizeram 1 a 0 no Fulham, enquanto o Brighton, fora de casa, arrasou o Everton por 3 a 0 (mas foi de pouco). O duelo começa às 8h30 (de Brasília) e será no Falmer Stadium.

Onde assistir

Os canais ESPN4 e Disney+ transmitem a partir das 8h30 (de Brasilia).

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

Como está o Brighton

O Brighton não terá um de seus principais jogadores, o paraguaio Julio Enciso, machucado no joelho. Mas o polivalente Estupiñán se recuperou de lesão. Assim, como ainda naõ estrá 100%, deve começar no banco. Enfim, no ataque, o técnico Fabian Hürzeler aposta mais uma vez na força da dupla ofensiva Mitoma e Welbeck, que marcaram no 3 a 0 sobre o Everton.