Borussia Dortmund x Eintracht Frankfurt: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes duelam pela primeira rodada do Campeonato Alemão, neste sábado, às 13h30, no Signal Iduna Park, em Dortmund

Borussia Dortmund e Eintracht Frankfurt se enfrentam neste sábado (24), às 13h30 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund, na Alemanha, pela primeira rodada do Campeonato Alemão. As equipes, aliás, chegam com expectativas distintas na competição.

Onde assistir

O confronto entre Borussia Dortmund e Frankfurt terá transmissão do Sportv, RedeTV! e pelo streaming One Football.