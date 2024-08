Bernabei celebra novo momento no Inter e aguarda Cruzeiro: Pronto para o que vier’

Lateral-esquerdo argentino projeta o confronto diante da Raposa no Beira-Rio e comenta sobre o novo momento com a camisa colorada

A chegada do técnico Roger Machado ao Internacional deu novo ânimo ao lateral-esquerdo Alexandro Bernabei. Antes reserva, o argentino superou a concorrência de Renê para assegurar a titularidade da equipe. Desse modo, o jogador, que chegou a ser dispensado pelo clube gaúcho, passou a ocupar a vaga na lateral esquerda. Nesta temporada, ele já soma cinco partidas no Campeonato Brasileiro.

A exemplo de Renê, o argentino não soma assistências para gols. Entretanto, seu aproveitamento em cruzamentos e desarmes é superior ao do colega de posição. Bernabei tem 35% de cruzamentos certos contra 12% de Renê. Além disso, são 2.8 desarmes por jogo contra 2.6 do concorrente na lateral.

Nesta sexta-feira (23), Bernabei projetou o confronto com o Cruzeiro, pela 23ª rodada do Campeonato Brasileiro. O jogo será no domingo, às 17h, no Beira-Rio. Ele também comentou sobre o novo momento com a camisa colorada.