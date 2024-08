Benfica x Estrela Amadora: onde assistir, escalações e mais

Maior campeão da história do Campeonato Português, o Benfica não começou tão bem na temporada 2024/25. As Águias estrearam com derrota para o Famalicão, fora de casa, mas se recuperaram diante do Casa Pia com uma vitória tranquila por 3 a 0. Assim, chegam embalados para encarar o Estrela Amadora e buscam se aproximar dos líderes da competição.

Veja a tabela do Campeonato Português!

Após vencer a primeira no Campeonato Português, o Benfica busca a segunda vitória seguida para embalar e encostar nos líderes. O time comandado por Roger Schmidt ainda sente falta de Rafa Silva, que deixou o clube rumo ao Besiktas, da Turquia. Dessa forma, o ataque tem sido questionado, mas deu uma resposta com os três gols diante do Casa Pia na partida anterior.