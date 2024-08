Bellingham tem lesão no tornozelo e desfalca o Real Madrid por um mês

O Real Madrid teve uma notícia negativa no treino desta sexta-feira (23), logo no início da temporada 2024/25. Afinal, Jude Bellingham deixou a atividade e teve uma lesão no tornozelo direito. O meio-campista inglês ficará fora de combate por cerca de um mês, de acordo com o jornal espanhol “Marca”.

Dessa forma, o jogador não estará em campo nos duelos com Valladolid, Las Palmas e Real Betis, todos pelo Campeonato Espanhol. Em seguida, terá uma Data Fifa, quando ele não terá condições de representar a Inglaterra, que medirá forças com Finlândia e Irlanda, pela Liga das Nações.