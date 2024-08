Bastou um toque! Atacante sai do banco e dá vitória ao Operário-PR na Série B

Daniel Lima entra na segunda etapa e, em seu primeiro toque na bola, anota o gol do triunfo do Fantasma sobre a Ponte Preta

Bastou um toque na bola para o atacante Daniel Lima assegurar o triunfo do Operário-PR por 1 a 0 sobre a Ponte Preta na abertura da 23ª rodada da Série B do Brasileiro. Na noite desta sexta-feira (23), o Fantasma reencontrou o caminho das vitórias atuando fora de casa, em Campinas.

Lima, aliás, saiu do banco de reservas no segundo tempo e, em sua primeira participação, foi certeiro no Estádio Moisés Lucarelli. Aos 28 minutos, ele recebeu passe de Pedro Lucas e, na cara do gol, não desperdiçou.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O Fantasma, que vinha de três derrotas consecutivas (para Avaí, Ituano e Vila Nova), chega a 32 pontos e se reabilita no campeonato. Este, aliás, foi o primeiro triunfo dos paranaenses no segundo turno. O time de Ponta Grossa passa a ocupar a décima colocação, momentaneamente a quatro pontos do G4.