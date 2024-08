Atlético x Fluminense: onde assistir, escalações e arbitragem

Adversários nas quartas de final da Libertadores se enfrentam neste sábado (24), na Arena MRV, pela 23ª rodada do Brasileirão

Adversários nas quartas de final da Libertadores, Atlético e Fluminense se encontram neste sábado (24), às 21h (de Brasília), no Mineirão, pela 23ª rodada do Brasileirão. As equipes chegam embaladas pela classificação na competição continental e, dessa forma, podem utilizar o encontro como termômetro para o embate na busca pelo bi da Glória Eterna.

Como chega o Atlético?

Embalado pela classificação às quartas de final, o Atlético busca a segunda vitória consecutiva e quer manter a sequência de cinco jogos de invencibilidade. O técnico Milito, no entanto, deve fazer alterações para o duelo contra o Fluminense. Por conta do compromisso contra o São Paulo, quarta-feira (28), pelas quartas da Copa do Brasil, o treinador argentino deve preservar os atletas desgastados.