Atlético-GO x Juventude: onde assistir, escalações e arbitragem

Equipes medem forças, neste sábado, às 16h, no Antônio Accioly, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro

Atlético-GO e Juventude fazem confronto, neste sábado, às 16h, no Antônio Accioly, em Goiânia, pela 24ª rodada do Campeonato Brasileiro. O Dragão busca mais uma vitória na fuga contra a lanterna, enquanto o time Jaconero quer a terceira vitória consecutiva na competição nacional. A equipe goiania ocupa a lanterna, com apenas 15 pontos, três a menos que o Cuiabá, 19º colocado. Do outro lado, o time de Caxias do Sul engrenou e está na 11ª posição, com 28 pontos.

Onde assistir

A partida entre Atlético-GO e Juventude terá transmissão do Premiere.