Athletico anuncia meio-campo Praxedes, ex-Vasco

Meia chega para vestir a camisa 8 do Furacão. Sua estreia pode ser exatamente contra o ex-clube, na segunda (26)

O meio-campo do Athletico ganhou um novo reforço. Praxedes, ex-Vasco, assinou contrato de empréstimo junto ao Red Bull Bragantino até o final da temporada. Ele vestirá a camisa rubro-negra número 8.

“Estou muito contente e feliz por vestir esta camisa. Por fazer parte deste clube e da grandeza que ele é. As expectativas sempre são as melhores. Jogar, conquistar títulos e deixar meu legado aqui dentro. Estou muito motivado e quero estrear o mais rápido possível”, disse o novo jogador do Furacão.