Antigos sonhos do Flamengo, Claudinho e Wendel definem futuro na Europa

Claudinho viveu uma novela com o Rubro-Negro nesta janela de transferências. O Fla aceitou a contraproposta do Zenit de 18 milhões de euros (R$ 116,6 milhões na cotação atual) pelo meia brasileiro. Entretanto, os europeus voltaram atrás e pediram o pagamento parcelado em três vezes, o que fez a conversa parar.

Dois antigos sonhos do Flamengo definiram o futuro no futebol europeu: os meio-campistas Claudinho e Wendel renovaram com o Zenit, da Rússia, até o fim da temporada de 2027/28. Ambos ainda terão a opção de estender o contrato por mais um ano, até 2029. A equipe russa anunciou os novos vínculos nesta sexta-feira.

Já Wendel negociou com o Flamengo no meio do ano passado. O clube também já havia sido sondado no ano anterior. As conversas, no entanto, não terminaram em contratação. Sem acerto entre as partes, o volante permaneceu no Zenit até a renovação desta sexta.