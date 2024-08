‘Brasileiro mais fraco da Libertadores’: jornalista opina sobre classificação do Flamengo

“Me vejo na obrigação de ser sincero com vocês, flamenguistas. Pelo que vimos até aqui, não acho maldade afirmar que o Fla foi o brasileiro mais fraco que restou na Libertadores. A sorte é que o rival das quartas não é dos mais fortes. Mas, convenhamos, quem sofreu demais com o Bolívar também pode passar enorme sufoco diante do Peñarol, de camisa muito mais pesada”, opinou.

Atuação de Rossi

O goleiro Rossi se livrou das críticas mais duras de Milton Neves e, inclusive, teve seu desempenho enaltecido pelo jornalista. O comunicador o colocou como ”herói da suada classificação” do Flamengo na noite da última quinta-feira (22), em La Paz.

“O bombardeio do Bolívar para cima de Rossi… impressionante. Nada menos do que 22 chutes contra a meta do goleiro argentino, que teve uma noite espetacular. Não conseguiu segurar a cabeçada de Bruno Sávio, que marcou o único gol do duelo. Mas, de resto, um verdadeiro paredão e grande herói da suada classificação”, avaliou Neves.

Rossi recebeu o prêmio de ‘Hero Of The Match’ (herói da partida) após o apito final da classificação, ainda nos gramados do Hernando Siles. O goleiro também ganhou a votação virtual promovida pelo Flamengo em interação com seus torcedores, para eleger o destaque do jogo.