Vídeo: São Paulo faz espetáculo antes de jogo pela Libertadores

O São Paulo proporcionou um grande espetáculo antes do jogo decisivo contra o Nacional-URU, pelo jogo de volta das oitavas da Libertadores. O clube soltou fogos no lado de fora do Morumbis na entrada dos times em campo.

Festa da torcida antes do jogo

Antes da festa do clube, a torcida também empurrou a chegada do time. Sob festa e muito apoio da torcida são-paulina, o ônibus chegou ao entorno do Morumbis rodeado de sinalizadores e fumaça vermelha, que tomou conta do portão principal do estádio.