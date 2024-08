Vídeo: Cristiano Ronaldo é premiado por recorde no Youtube e vibra ao lado dos filhos

O astro português recebeu uma placa dourada do site poucas horas após o lançamento do canal 'UR Cristiano', que tem números assombrosos

Cristiano Ronaldo levou menos de 24 horas para receber uma placa celebrativa do Youtube por seu novo canal na plataforma. O astro do Al-Nassr ultrapassou a marca de um milhão de seguidores no mesmo dia do lançamento do projeto e compartilhou um vídeo do momento em que recebeu a placa dourada do site para simbolizar o feito.

O vídeo compartilhado no canal ”UR Cristiano” mostra o craque português se reunindo com os filhos para fazer uma brincadeira antes de abrir o presente. Como prêmio, o vencedor do jogo ganharia o direito de ficar com o brinde enviado pelo Youtube dentro de uma caixa.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A reação das crianças não deixa dúvidas da importância da marca no novo projeto de Cristiano Ronaldo, que coleciona feitos em sua vida pessoal e profissional. A família do jogador faz um alvoroço e todos vibram muito com a conquista do pai.