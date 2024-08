Vasco oficializa saída de Serginho para o Criciúma

Autor do gol salvador no Brasileirão-2023, atacante é emprestado oficialmente ao Tigre até o fim da temporada

O jogador, que chegou ao Vasco após fazer carreira em países emergentes no futebol (Kosovo, Albânia e Macedônia), foi o autor do gol que selou a permanência do Cruz-Maltino na primeira divisão. Foi na 38ª e última rodada do Brasileirão de 2023, contra o Red Bull Bragantino. Ele saiu do banco para fazer o gol da vitória por 2 a 1, que manteve, então, o Gigante da Colina na elite.

Ao todo foram dois gols com a Cruz de Malta. Além do citado diante do Massa Bruta, ele marcara em triunfo por 1 a 0 sobre o Atlético-MG, pela 20ª rodada. Foram nove jogos em 2023, sendo cinco como titular.

Confira o anúncio do Vasco

“O Vasco da Gama informa que acertou o empréstimo do atacante Serginho ao Criciúma até o fim da temporada. O Gigante da Colina deseja boa sorte e sucesso ao atleta neste novo desafio. Serginho (chegou) [sic] ao Vasco em junho de 2023, atuou em 16 jogos e marcou dois gols.”