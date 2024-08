Vasco faz contato por Rafael Tolói, da Atalanta

Prioridade do Cruz-Maltino nestes últimos dias de janela é reforçar a zaga; ainda hão houve formalização da proposta, porém

Buscando zagueiro nesta reta final de janela de transferências, o Vasco abriu conversas com Rafael Tolói, da Atalanta. O brasileiro de 33 anos recebeu contato do executivo de futebol do clube, Marcelo Sant’Ana, e pode pintar na Colina.

Segundo o “ge”, em publicação desta quinta-feira (22), o zagueiro não descarta uma volta ao Brasil. O Vasco, porém, ainda não fez uma proposta formal pelo defensor naturalizado italiano.

