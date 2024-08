Supercopa Rei de 2025 será no Mangueirão

Confronto em Belém contará com os campeões do Campeonato Brasileiro e da Copa do Brasil da atual temporada Crédito: Jogada 10

A Supercopa Rei, que conta com os campeões do Brasileirão e da Copa do Brasil, de 2025 será disputada no Mangueirão, em Belém (PA). Ednaldo Rodrigues, presidente da CBF, anunciou a sede do jogo, e reafirmou a homenagem ao Rei Pelé, que morreu em dezembro de 2022, aos 82 anos. É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora “A Supercopa Rei abre oficialmente a temporada e será novamente um sucesso em 2025. A torcida paraense vai dar mais beleza a essa competição que reverencia o nosso Rei do Futebol. Estamos muito satisfeito em levar esse evento para um estado apaixonado pelo futebol, como é o Pará”, disse o presidente da CBF, Ednaldo Rodrigues.