Savarino e Tiquinho parabenizam o Botafogo pela classificação

Glorioso sofre no Allianz Parque, mas desta vez, consegue segurar o placar positivo e continua vivo no torneio continental

O Botafogo está nas quartas de final da Libertadores da América. No Allianz Parque, os comandados de Artur Jorge sofreram, mas seguraram o empate por 2 a 2 contra o Palmeiras e carimbaram uma vaga entre os oito melhores do continente.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

O meia Savarino, que anotou um dos gols do Glorioso, analisou o desempenho dos companheiros, comemorou com a classificação, mas deixou clara a insatisfação com o sufoco nos minutos finais do confronto.