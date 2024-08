São Paulo x Nacional na Libertadores tem recorde de público do Morumbis em 2024

60 mil torcedores estiveram presentes na casa do clube paulista e viram a classificação do Tricolor para as quartas de final da competição

Desse modo, o Estádio do Morumbi recebeu 60.032 torcedores, superando os pouco mais de 58 mil pagantes da partida contra o Flamengo, no início de agosto, válida pelo Campeonato Brasileiro. Em ambos os jogos, o Tricolor saiu vitorioso.

O São Paulo derrotou o Nacional, do Uruguai, por 2 a 0 nesta quinta-feira (22) e avançou para as quartas de final, onde enfrentará o Botafogo. Além da vitória em campo, a torcida fez sua parte nas arquibancadas e o público foi recorde na temporada atual.

A renda do jogo também chamou bastante atenção, alcançando R$ 5.790.757,50 com a venda de ingressos, o maior valor do ano junto ao público presente. Todavia, o próximo jogo em casa do time paulista será no domingo (25) quando receberá o Vitória, em partida do Brasileirão.

Veja os cinco maiores públicos do São Paulo no Morumbi em 2024

22/8: São Paulo x Nacional-URU (60.032)

3/8: São Paulo 1 x 0 Flamengo (58.065)

29/5: São Paulo 2 x 0 Talleres (56.162)

29/4: São Paulo 0 x 0 Palmeiras (55.694)

17/3: São Paulo 1 x 1 Novorizontino (55.197)-