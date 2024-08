Praxedes se despede do Vasco e elogia torcida: ‘Incrível’

Meia vai para o Athletico, mas destaca que sentirá saudades do Cruz-Maltino: 'Levarei para os momentos inesquecíveis no Caldeirão e Maraca'

Acertado com o Athletico, o meia Praxedes usou as redes sociais nesta quinta-feira para se despedir do Vasco. O jogador disse que sentirá saudades do elenco e agradeceu à torcida vascaína, a qual chamou de “incrível”.

“Hoje me despeço do Vasco, um GIGANTE que tive a honra de defender. Meu coração está repleto de gratidão por cada torcedor, companheiro de equipe e funcionário que fez parte dessa jornada. Levarei para sempre na memória os momentos inesquecíveis no Caldeirão e no Maraca. Mas o que realmente marcou foram os momentos vividos no dia a dia do clube, as amizades que fiz aqui e que levarei comigo para sempre”, escreveu antes de complementar.