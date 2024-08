Ponte Preta x Operário: onde assistir, escalações e arbitragem

Com campanhas modestas na Série B, equipes vão medir forças em duelo pela 23ª rodada, no estádio Moisés Lucarelli

Nesta sexta-feira (23), a Ponte Preta receberá a equipe do Operário para o duelo válido pela 23ª rodada da Série B. Os dois times estão na zona intermediária da tabela, ocupando a 11ª e 12ª posições, respectivamente.

Onde assistir

A partida terá transmissão pelos canais SporTV e Premiere.

Como chega a Ponte Preta

Fazendo uma campanha modesta na Série B, a Macaca contará com os retornos de Elvis e Castro à equipe, mas Igor Inocêncio cumprirá suspensão automática. Todavia, o defensor Sérgio Raphael treina normalmente com o elenco e estará à disposição do treinador.