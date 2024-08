Perto do Betis, Vitor Roque apaga o Barcelona da biografia de sua rede social

O atacante Vitor Roque está bem próximo da deixar o Barcelona e acertar, por empréstimo, com o Betis para a temporada 2024/25. Assim, o brasileiro deu sinais de que a negociação deve ser concretizada a qualquer momento, visto que mudou a foto de seu perfil no Instagram.

Agora, com a nova atualização, não há qualquer associação com o clube catalão. A foto principal do perfil é do atleta com um casaco da seleção brasileira.