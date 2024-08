Patrick não entra de novo, e Carille explica mudança em empate do Santos

Meia ficou os 90 minutos no banco de reservas e novamente não foi utilizado pelo treinador em jogo do Peixe na Série B

O técnico Fábio Carille justificou a não utilização do meia Patrick no empate do Santos em 1 a 1 com o Guarani, na última quarta-feira (21), pela 22ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Na ocasião, o comandante tirou Diego Pituca e não colocou o ex-jogador do Atlético-MG em campo.

Após a partida contra o Avaí, no último fim de semana, Carille indicou que Patrick atuaria melhor na função que Pituca faz no time principal do Peixe na temporada. No entanto, contra o Bugre, o volante foi substituído por Sandry e o meia, assim, permaneceu os 90 minutos no banco de reservas. Mais uma vez.