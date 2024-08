Palmeirense mostra pênis a torcedora do Botafogo após eliminação

Vídeo mostra torcedor mostrando sua parte intima em direção à torcida do Glorioso, após a queda do Verdão na Libertadores

A partida entre Palmeiras e Botafogo, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, pela Libertadores, terminou com a classificação do Glorioso, mas também em um episódio lamentável. Isso porque um torcedor palmeirense mostrou o pênis para uma torcedora carioca, logo após o final da partida.

O vídeo foi divulgado pelo site “ge”. Nas imagens, é possível ver o rosto do torcedor que cometeu o ato. O Palmeiras e a Polícia ainda não se manifestaram sobre o caso.