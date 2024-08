Palmeiras tem pior campanha na Libertadores na era Abel Ferreira

O Palmeiras ficou no empate em 2 a 2 com o Botafogo, nesta quarta-feira (21), no Allianz Parque, e deu adeus cedo para a Copa Libertadores. Esta foi a primeira vez que o Verdão cai na competição continental, antes de uma semifinal, na era Abel Ferreira. Assim, o treinador teve sua pior campanha no torneio desde que chegou ao Brasil.

Esta é a quinta participação de Libertadores de Abel Ferreira. Depois de levantar a taça nas edições de 2020 e 2021, superando Santos e Flamengo nas decisões, respectivamente, o Palmeiras parou na semifinal em 2022 e 2023. Na primeira, queda para o Athletico Paranaense, depois eliminação para o Boca Juniors.