Palmeiras é ironizado por perfil de programa da Globo após eliminação na Libertadores

A queda precoce do Alviverde no torneio continental virou brincadeira em uma publicação do perfil do Globo Rural nas redes sociais

O perfil oficial do ‘Globo Rural’ não perdoou a eliminação do Palmeiras para o Botafogo e publicou, na manhã desta quinta-feira (22), uma matéria sobre porcos. O Alviverde buscou o empate com o Alvinegro no Allianz Parque, mas acabou derrotado no agregado do confronto das oitavas de final da Libertadores.

A brincadeira do programa da Globo fez uma referência entre o mascote do Palmeiras e o apelido do Botafogo. “Você até chegou a pensar que não, mas porco tem medo de fogo sim”, escreveu o perfil.

Apesar de não ter qualquer envolvimento com futebol, o Globo Rural se envolve no tema frequentemente nas redes sociais. O perfil, inclusive, ganhou fama entre torcedores que usam o X, antigo Twitter, por suas referências esportivas.