Michael no Flamengo: jogadores ‘batizam’ retorno do atacante

Michael está oficialmente de volta ao Flamengo. Através das redes sociais, o Rubro-Negro anunciou o retorno do atacante nesta quinta-feira (22). O jogador, que estava no Al-Hilal, da Arábia Saudita, também fez uma postagem em seu perfil e acabou recebendo ‘boas-vindas’ dos companheiros e ex-jogadores do clube.

No Instagram, o ‘robozinho’, como foi carinhosamente apelidado em sua primeira passagem pelo clube carioca, comemorou o acerto. Porém, se tornou alvo de brincadeiras dos jogadores rubro-negros.