Luiz Zubeldía exalta jogadores do São Paulo após classificação

O São Paulo está nas quartas de final da Libertadores da América. Nesta quinta-feira (22), o Tricolor bateu o Nacional por 2 a 0 , com gols de Bobadilla e Calleri e agora foca nos jogos contra o Botafogo na próxima fase do torneio continental.

“Podemos dizer que estamos agradecidos e por outro lado vou mostrar para os jogadores o que fizemos bem. Essas fases não tem tranquilidade. São muito difíceis. Tivemos uma partida muito equilibrada, mas tivemos a virtude de equilibrar em momentos certos e termos trazido um bom resultado”, afirmou, antes de completar:

“Aproveitamos a grama, que estamos acostumados, e pudemos ao menos romper com passe, chegar com surpresa com jogadores de trás, vários cruzamentos. Fizemos um pouco do jogo que sabemos fazer, aproveitando também o empate que trouxemos de lá. São 180 minutos e tem que fazer uma boa série. Se faz 25 minutos maus, pode sentenciar os 180. Como fizemos 180 corretos, classificamos”.

Questionado sobre o Botafogo, adversário da próxima fase, o treinador preferiu desconversa e não entrou em maiores detalhes sobre o time de Artur Jorge.