Libertadores: Flamengo tenta quebrar tabu histórico em estádio do Bolívar

O jogo decisivo da noite desta quinta-feira (22) pode representar não só uma virada de chave na fase do Flamengo, mas também o fim de um tabu histórico para o clube. Isso porque o Rubro-Negro nunca venceu o Bolívar no estádio Hernando Siles, em La Paz, e o duelo de hoje será a segunda oportunidade no ano para melhorar o retrospecto na casa do adversário.

O Flamengo de Tite esteve no Hernando Siles em abril de 2024 para encarar o Bolívar pela fase de grupos da Libertadores. Na ocasião, o Rubro-Negro também lidava com desfalques importantes e teve muita dificuldade de driblar os efeitos da altitude de mais de 6 mil metros. O duelo terminou 2 a 1 para os bolivianos e culminou na obrigação de uma vitória no Maracanã para avançar às oitavas de final do torneio.

Desta vez, o duelo está marcado para as 21h30 e vale vaga nas quartas de final da Libertadores. O Flamengo venceu o jogo de ida no Rio por 2 a 0 e tem, portanto, vantagem no confronto. Ou seja, pode perder por até um gol de diferença para avançar à próxima fase ou também carimba classificação em caso de empate.