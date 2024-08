Leila Pereira parabeniza Botafogo por classificação

Logo depois da eliminação do Palmeiras pela Libertadores da América, a presidente Leila Pereira surgiu na zona mista do Allianz Parque para dar explicações ao torcedor palmeirense e garantir o time na briga pelo título do Campeonato Brasileiro.

“Reconhecemos que foi um jogo difícil. Fomos eliminados por um dos melhores times brasileiros. Tínhamos que ter feito um gol no primeiro tempo, aí a coisa ficaria encaminhada, mas não conseguimos. Temos que nos conscientizar que o trabalho segue feito de maneira profissional, vamos seguir na mesma linha e vamos lutar pelo tricampeonato brasileiro”, discursou.