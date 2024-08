Influenciador manda R$ 15 mil para Hugo Souza após classificação

Buzeira entrou em êxtase após atuação do goleiro contra o RB Bragantino e enviou uma 'bela quantia' para o jogador

Herói do Corinthians na classificação para as quartas de final da Copa Sul-Americana, Hugo Souza caiu de vez na graça da torcida. E até começou a ganhar ”presentes”. O criador de conteúdo ”Buzeira” decidiu agradecer o goleiro pela grande partida diante do RB Bragantino e realizou um Pix de R$ 15 mil para o keeper corintiano.

Hugo Souza defendeu três pênaltis contra o RB Bragantino e classificou o Corinthians para as quartas de final da Sula. Buzeira celebrou bastante a atuação do arqueiro nas redes sociais. Logo após, os seus seguidores pediram que ele desse um prêmio para o goleiro, após o jogador ser o herói da partida.