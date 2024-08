Herói do Fluminense, Fábio rebate críticas por causa da idade: ‘Meu dia a dia prova’

Perto dos 44 anos, goleiro defende dois pênaltis do Grêmio e é destaque na classificação Tricolor para as quartas da Libertadores

Perto de completar 44 anos (fará no dia 30 de setembro), Fábio viveu uma noite de herói com a camisa do Fluminense ao defender dois pênaltis pelas oitavas da Libertadores, contra o Grêmio. Assim, o arqueiro levou a torcida à loucura, no Maracanã, e colocou o Tricolor na próxima fase da competição continental.

No tempo normal, o goleiro vacilou no gol de Gustavo Nunes, que descontou para a equipe gaúcha e culminou com a decisão da vaga nos pênaltis. Apesar do bom momento, o experiente jogador preferiu não individualizar os méritos e exaltar o coletivo. Segundo dados do portal “Sofascore”, o atleta é o líder de defesas entre os jogadores de sua posição no Brasileirão desde 2023.