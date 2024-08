Grêmio acerta venda de Gustavo Nunes a clube da Inglaterra

As tratativas estavam em andamento há algum tempo. Na última segunda-feira (19), houve uma reunião no Rio de Janeiro, onde o Grêmio estava concentrado para o duelo contra o Fluminense, pela Libertadores, que deixou a venda para clube inglês praticamente selada. Ele deve viajar já nesta sexta (23) para a Inglaterra para realização de exames médicos e assinatura de contrato.

Gustavo Nunes fez o gol do Imortal na derrota por 2 a 1 no Maracanã, que levou o jogo para os pênaltis. Contudo, os gaúchos acabaram eliminados da competição. Em seguida, o atacante manifestou-se dizendo que a partida era sua despedida. Ele postou nas redes sociais um vídeo para agradecer pelo período em que ficou no Tricolor.

Mesmo com pouca experiência, Gustavo é um dos destaques do Grêmio na atual temporada. Afinal, ele participou 40 jogos da equipe no ano, com sete gols marcados e quatro assistências. Importante destacar que esta é a primeira temporada do atleta entre os profissionais do Tricolor Gaúcho.

Sua maior sequência como titular foi de nove partidas, no início de 2024, ainda no Estadual, quando Soteldo estava machucado. Ele se destacou pelo time sub-20 do Imortal na Copinha e depois foi integrado ao elenco principal por Renato Gaúcho.