Galvão Bueno curte aniversário da esposa com piscina e balada

Galvão Bueno segue curtindo seus dias de férias na França. Nesta quinta-feira (22), o narrador publicou fotos da comemoração de aniversário de sua esposa, Desirée Soares. Ele aproveitou para se declarar a companheira de mais de 20 anos.

Em seu perfil no Instagram, Galvão e a amada, que completa 55 anos, compartilharam registros do dia especial. Na virada do aniversário, o casal curtiu a noite em Saint-Tropez, no litoral do país europeu, com direito a boate e parabéns do DJ em português. Posteriormente, já no manhã seguinte, eles aproveitaram uma piscina no hotel onde estão hospedados.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Desirée, meu amor! Minha princesa! Mais um aniversário juntos em Saint-Tropez!! Amo muito você”, escreveu o narrador na legenda da postagem.