Fulham desiste da contratação de André, do Fluminense

O Fulham comunicou oficialmente ao Fluminense a desistência da contratação do volante André. Reforçado no setor com Sander Berge, ex Burnley, anunciado nesta quinta-feira (22), o time londrino não fará nova proposta pelo jogador tricolor.

Apesar disso, o Flu ainda espera proposta de algum clube inglês por André, já que há interesse no jogador. As informações são do “ge”, em publicação desta quinta.

