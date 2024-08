Flamengo perde para o Bolívar na altitude, mas vai às quartas da Libertadores

Rubro-Negro sofre com altitude, leva gol no segundo tempo e se segura para seguir na competição. Agora, enfrenta o Peñarol

Com sofrimento, o Flamengo avançou para as quartas de final da Libertadores. Nesta quinta-feira, o Rubro-Negro perdeu por 1 a 0 para o Bolívar, pelo jogo de volta da competição, na altitude de La Paz. Como venceu no duelo de ida por 2 a 0, poderia perder por um gol. Bruno Sávio, aliás, marcou o único gol do adversário. O Fla fez um primeiro tempo consciente, mas cansou na etapa final e se segurou como pôde. Rossi fez defesas importantes para seguir vivo na disputa.

Com o resultado, o Flamengo agora enfrenta o Peñarol, do Uruguai, pelas quartas de final da Libertadores. Os confrontos vão acontecer entre 18 a 25 de setembro. Entretanto, o Rubro-Negro ainda tem Copa do Brasil e Brasileirão para focar.

Jogo consciente

A expressão “soube sofrer” se encaixou no primeiro tempo do Flamengo. A altitude, além do Bolívar, também foi adversária nesta noite. O time rubro-negro por ataques por mais que o Bolívar não tenha feito uma pressão avassaladora. A equipe conseguiu as melhores chances com Gerson e Carlinhos, porém pecou no passe final. Poderia, aliás, até mesmo sair na frente no placar. Os bolivianos, por sua vez, buscaram jogadas pelas laterais, bolas na área e inversões. Bruno Sávio e Ramiro Vaca, aliás, foram os mais agudos da equipe de La Paz, entretanto, sem final feliz.