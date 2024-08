Farense x Sporting: escalações e onde assistir

Os atuais campeões do Campeonato Português voltam a campo nesta sexta-feira (23). O Sporting visita o Farense às 16h15 (de Brasília), no Estádio de São Luís, em Faro, em partida válida pela terceira rodada da Liga portuguesa. As equipes entram em campo em momentos opostos e o Leão aparece com grande favoritismo para somar os três pontos.

Como chega o Farense

Os donos da casa nesta sexta-feira não fazem um bom início de temporada. Isto porque a equipe perdeu nas duas primeiras rodadas do Campeonato Português e agora terá que enfrentar os atuais campeões.

Além disso, o técnico José Mota tem um desfalque confirmado para enfrentar o Sporting. Trata-se do goleiro Luiz Felipe, lesionado. Fora isso, o clube do Faro poderá contar com o restante de seu elenco.