Ex-Palmeiras, Giovani marca seu primeiro gol pelo Al-Sadd

Atacante é titular pelo terceiro jogo seguido no início da temporada e deixa sua marca na vitória da equipe pelo Campeonato do Qatar

A temporada 2024/25 começou da melhor forma possível para Giovani, do Al-Sadd. Após o último ano ter sido comprometido por conta de uma lesão, o atacante ex-Palmeiras vive um início positivo de campeonato no Qatar, sendo titular nas três primeiras partidas. Para simbolizar o momento, nesta quinta-feira (22), marcou um golaço na goleada da equipe sobre o Al Arabi por 5 a 0. Com o resultado, o time subiu para a segunda posição, com seis pontos em nove disputados.

Giovani já havia balançado as redes após o retorno das férias, mas em um amistoso de pré-temporada. Em partidas oficiais, o gol desta quinta foi seu primeiro com a camisa do Al-Sadd. Jogando em casa, a equipe não tomou conhecimento do adversário e, em 26 minutos, abriu 3 a 0. Aos 15 da segunda etapa, brilhou a estrela do brasileiro, que ampliou com um golaço ao deixar três marcadores para trás e bater para o fundo das redes. E ainda deu tempo para a equipe marcar o gol derradeiro para fechar a goleada.

Giovani comemora gol pelo Al-Sadd

Após a partida, Giovani falou sobre a importância do gol marcado, a sensação de voltar a marcar em uma partida oficial e a sequência de partidas como titular.