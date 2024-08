Cuiabano sofre luxação no ombro e vai passar por exames no Botafogo

O lateral-esquerdo Cuiabano vai passar por exames nesta sexta-feira no Botafogo. De acordo com o próprio jogador, ele sofreu uma luxação no ombro ao tentar um carrinho. Os médicos botafoguenses realizaram o procedimento para corrigir o problema no momento. Os exames vão identificar a gravidade da lesão.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

“Na hora que eu dei o carrinho, meu braço fico para trás. Saiu do lugar, mas já voltou. Está luxado só, mas vamos ver o que vai acontecer para os próximos jogos”, afirmou o camisa 66.