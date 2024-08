Cristiano Ronaldo marca, mas Al-Nassr empata na estreia do Campeonato Saudita

O Al-Nassr começou sua trajetória no Campeonato Saudita com um tropeço. Nesta quinta-feira (22), a equipe ficou no empate em 1 a 1 com o Al-Raed, em casa. Cristiano Ronaldo marcou o gol do time anfitrião, com Fouzair deixando tudo igual de pênalti. Vale destacar que o português chegou a balançar as redes mais uma vez, mas o lance foi invalidado por impedimento.

As duas equipes chegaram ao primeiro ponto no Campeonato Saudita. O time de CR7 volta a campo na próxima terça-feira (27), às 15h (de Brasília), quando enfrenta fora de casa o Al-Feiha. No mesmo dia e horário, o Al-Raed recebe o Al-Qadisiya.