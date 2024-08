Corinthians negocia saída de Guilherme Biro

Meia-atacante tem oferta do Wydad Casablanca e pode deixar o Timão. Meia Pedrinho também deixou o Alvinegro para jogar no Marrocos

O Corinthians negocia a saída do meia Guilherme Biro. O jogador, de 20 anos, tem uma oferta de empréstimo do Wydad Casablanca, do Marrocos, e pode deixar o clube nos próximos dias. As conversas avançaram nas últimas horas e um acordo pode sair em breve.

O tempo de duração do empréstimo e valores são mantidos em sigilo. Contudo, o Timão vê com bons olhos a saída do jogador para ganhar mais experiência e minutagem. O jogador perdeu espaço com o técnico Ramón Díaz e não vem atuando nos últimos jogos. Assim, não deve ter sua saída dificultada.

É + que streaming. É arte, cultura e história. + filmes, séries e documentários + reportagens interativas + colunistas exclusivos Assine agora

A contratação de Biro, aliás, é um desejo do presidente do Wydad, Hicham Ait Menna, que vem se reforçando e já acertou a chegada de outro jogador do Corinthians. O meia Pedrinho, de 20 anos, acertou em definitivo sua ida para o mesmo time marroquino e não veste mais a camisa do Timão.