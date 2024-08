Corinthians abre conversas para contratar Arthur Cabral

Atacante não está nos planos do Benfica, de Portugal. Diretoria do Timão trata negociação com cautela

O Corinthians segue no mercado em busca de jogadores para o setor ofensivo. A bola da vez no Parque São Jorge é do centroavante Arthur Cabral, de 26 anos, que atualmente defende o Benfica, de Portugal. A diretoria alvinegra ainda trata o assunto com cautela, porém já abriu conversas para repatriá-lo.

O diretoria do Corinthians sabe que o Benfica não pretende utilizá-lo nesta temporada e vê com bons olhos a saída do atacante. Contudo, é uma negociação que envolve cifras altas, e os clubes precisam se acertar até 2 de setembro, data que marca o fechamento da janela de transferências.