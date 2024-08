Com mudanças, Flamengo está escalado para jogo decisivo pela Libertadores

O Flamengo está com a sua escalação oficial para o jogo da noite desta quinta-feira diante do Bolívar, em La Paz. Para o duelo de volta das oitavas de final, Tite acumular muitos desfalques. Ele optou por Fabrício Bruno e Leo Pereira formando a dupla de zaga e mais uma vez entra com Varela pela lateral-direita.

Com muitos desfalques, incluindo Pedro, Arrascaeta, Cebolinha e Gabigol, o comandante rubro-negro terá um setor ofensivo bastante diferente do que vem utilizando. Luiz Araújo e Carlinhos, aliás, formarão dupla, com Bruno Henrique no banco. Veja abaixo a escalação.

O Flamengo titular será o seguinte: Rossi; Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas; Léo Ortiz, Pulgar, De La Cruz e Gerson; Luiz Araújo e Carlinhos.