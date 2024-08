Classificação do River Plate tem novo recorde de Gallardo na Libertadores

Isso porque esta foi a 17ª eliminatória de Liberta que o treinador mais vitorioso da história do River se classificou. Desse modo, ele se tornou o técnico com o maior número de qualificações por um time na história da competição continental.

A trajetória de números marcantes com Marcelo Gallardo no comando do River Plate ganhou mais um capítulo. Na última quarta-feira (21), o avanço para as quartas de final da Libertadores, com vitória sobre o Talleres , foi digno de recorde.

Nessa ranking, o profissional que retornou recentemente ao Millonario estava empatado nessa estatística com outro comandante argentino, Carlos Bianchi. O treinador que conquistou a Libertadores em quatro oportunidades entre Vélez Sarsfield (1994) e Boca Juniors (2000, 2001 e 2003) conseguiu o avanço em 16 oportunidades.

O terceiro colocado entre os profissionais com mais classificações na Liberta, por um mesmo clube, também está em atividade: Abel Ferreira, com 12 passagens. O técnico bicampeão com o Palmeiras (2020 e 2021), aliás, chegou a flertar com mais uma passagem de fase, na última quarta, diante do Botafogo. Porém, mesmo com a reação que chegou ao empate em 2 a 2, foi insuficiente para evitar a queda nas oitavas de final.

Assim como Abel, outro profissional de clube brasileiro poderia ter melhorado sua estatística nessa semana, caso de Renato Gaúcho. O treinador de 11 classificações com o Grêmio, todavia, caiu diante do Fluminense e segue igualado na estatística com Telê Santana.