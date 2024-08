Carille indica estreia de Wendel Silva contra o Amazonas

Atacante ficou fora do duelo contra o Guarani por conta da sua forma física, mas deve fazer sua estreia na próxima partida do Santos

O técnico Fábio Carille indicou que a estreia do atacante Wendel Silva deve acontecer já na próxima rodada. O jogador ficou fora do empate com o Guarani, nesta quarta-feira, no Brinco de Ouro da Princesa, pela 22° rodada da Série B, por conta de ainda estar aprimorando sua forma física. Contudo, ele já deve ser opção contra o Amazonas, no próximo embate.

“Sobre ele, treinou dois dias. Muito pouco. Vinha de férias, vou conversar com ele. Devo tê-lo no banco para alguma parte do jogo. Não sou muito de ficar lamentando jogadores que saíram. Definir quem vai jogar e dar moral. Vamos olhar para quem vai estar dentro de campo”, disse Carille, após o empate contra o Guarani.