Calleri e Lucas Moura vibram com classificação e pensam no Botafogo

Nesta quinta-feira (22), o São Paulo derrotou o Nacional por 2 a 0, no MorumBIS , pelas oitavas de final da Liberadores da América. Com o triunfo dentro de casa, o Tricolor Paulista garantiu uma vaga nas quartas de final do torneio continental e mede forças contra o Botafogo, em duelo brasileiro.

“Acho que a gente fez um jogo sete pontos, acho que dá para melhorar muito, encontramos um gol, um golaço de Bobadilla fora da área, nos encontramos com o gol, a gente jogou mais tranquilo o primeiro tempo. O segundo tempo os caras direcionaram a bola, acho que colocaram mais gente no meio campo e conseguiram administrar os momentos do jogo, a gente fez o segundo gol dentro de tudo”, disse o centroavante.

São Paulo superior

Lucas Moura também foi um dos jogadores que conversaram com a imprensa. O camisa 7 fez uma partida discreta, mas com a sua experiência, ajudou seus companheiros a administrar o resultado e saiu nos minutos finais. Na visão do jogo, ele acredita que o Tricolor mereceu a vaga e projeta o jogo contra o Botafogo.

Não, não pode dizer que foi tranquilo. Acho que a gente fez uma excelente partida, a gente controlou muito bem o jogo. Após o 2 a 0 ali, o segundo gol, acho que eles tiveram um pouquinho mais de controle e até nos assustou em alguns momentos. Mas, no geral, acho que a gente dominou bem, a gente fez uma partida muito segura. Acho que a gente sai com essa vaga merecida nas partes de final. É hora de descansar que não tem muito tempo aí pra comemorar. Uma grande equipe [o Botafogo], uma equipe que tá muito bem montada, uma equipe que tá sólida. Vai ser um grande duelo, mas ainda tem alguns jogos antes disso”, disse o meia do São Paulo.